Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

Здравствуйте, вы на кулинарном канале “Еда с Павликом”.

Есть такой классный десерт… Если вы его пробовали, то он наверняка вам запомнился, а если нет, то сегодня у вас есть отличная возможность его приготовить и попробовать. Речь идет о печенье “кокосанка” — не путайте пожалуйста с “какасанкой”, потому что это вообще не из кулинарии:).

Так вот “кокосанка” делается из кокосовой стружки, отсюда и такое название. Вкус этого изумительного печенья вы никогда не забудете, для меня оно даже вкуснее шоколадки Bounty. Снаружи оно с легким румянцем, а внутри просто кокосовая феерия какая-то с влажной текстурой и запоминающимся вкусом.

Ингредиенты для печенья «кокосанка”:

270 грамм кокосовой стружки

150 грамм сахара

3 яйца

0,5 чайной ложки соли

Приготовление печенья “кокосанка”:

Отмеряю 150 грамм сахара и высыпаю его в глубокую емкость, добавляю сюда 0,5 чайной ложки соли и разбиваю 3 яйца.

Содержимое емкости взбиваю миксером несколько минут до растворения сахара.

В получившуюся жидкую массу добавляю 270 грамм кокосовой стружки и с помощью вилки перемешиваю все до однородного состояния, получается сладкое кокосовое тесто. Оставляю его в таком состоянии на 10-15 минут.

После чего, формирую печенье ладонями, сначала скатываю небольшой шарик, а затем делаю из него трюфель.

Получившееся печенье раскладываю на противне, сверху застеленным пергаментной бумагой.

Переношу печенье в духовку, разогретую до 150 градусов, время приготовления 20 минут. Десерт должен подрумяниться, а внутри остаться влажным — верхушка при этом получается более темной, чем основная часть печенья.

На этом приготовление закончено, варите кофеек, заваривайте чаек или что вы обычно пьете, можно садится за стол и дегустировать.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления печенья «кокосанка»: