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Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

Десерты Павлик0187

Здравствуйте, вы на кулинарном канале “Еда с Павликом”.

Есть такой классный десерт… Если вы его пробовали, то он наверняка вам запомнился, а если нет, то сегодня у вас есть отличная возможность его приготовить и попробовать. Речь идет о печенье “кокосанка” — не путайте пожалуйста с “какасанкой”, потому что это вообще не из кулинарии:).

Так вот “кокосанка” делается из кокосовой стружки, отсюда и такое название. Вкус этого изумительного печенья вы никогда не забудете, для меня оно даже вкуснее шоколадки Bounty. Снаружи оно с легким румянцем, а внутри просто кокосовая феерия какая-то с влажной текстурой и запоминающимся вкусом.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

Ингредиенты для печенья «кокосанка”:

  • 270 грамм кокосовой стружки
  • 150 грамм сахара
  • 3 яйца
  • 0,5 чайной ложки соли

Приготовление печенья “кокосанка”:

Отмеряю 150 грамм сахара и высыпаю его в глубокую емкость, добавляю сюда 0,5 чайной ложки соли и разбиваю 3 яйца.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

Содержимое емкости взбиваю миксером несколько минут до растворения сахара.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

В получившуюся жидкую массу добавляю 270 грамм кокосовой стружки и с помощью вилки перемешиваю все до однородного состояния, получается сладкое кокосовое тесто. Оставляю его в таком состоянии на 10-15 минут.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

После чего, формирую печенье ладонями, сначала скатываю небольшой шарик, а затем делаю из него трюфель.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

Получившееся печенье раскладываю на противне, сверху застеленным пергаментной бумагой.

Переношу печенье в духовку, разогретую до 150 градусов, время приготовления 20 минут. Десерт должен подрумяниться, а внутри остаться влажным — верхушка при этом получается более темной, чем основная часть печенья.

Кокосовое печенье без муки КОКОСАНКА. Изумительное печенье из кокосовой стружки!

На этом приготовление закончено, варите кофеек, заваривайте чаек или что вы обычно пьете, можно садится за стол и дегустировать.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления печенья «кокосанка»:

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